“Stelle in gioco”: a Udine il centro estivo che accoglie i bambini con bisogni speciali

A Udine, un progetto sperimentale per il centro estivo.

Un’estate davvero inclusiva per i bambini di Udine: alla scuola primaria di via Divisione Julia è partito quest’anno il progetto sperimentale Stelle in gioco, un’iniziativa pensata per garantire ai bambini con bisogni speciali uno spazio educativo sereno, accogliente e su misura all’interno del centro estivo comunale.

L’obiettivo è ambizioso e concreto: integrare i più piccoli con fragilità nelle attività quotidiane del centro, senza rinunciare però alla personalizzazione e alla cura. Per questo, accanto ai giochi, ai laboratori e alle uscite condivise con tutti gli altri partecipanti, i bambini coinvolti nel progetto possono contare su ambienti dedicati, pensati per offrire calma, libertà espressiva e protezione.

Insieme agli altri, ma con spazi su misura

All’interno della scuola, sono stati allestiti angoli regolati dal punto di vista sensoriale, con materassi, cuscini e giochi morbidi: un contesto studiato per garantire il benessere psico-fisico, la libertà motoria e la sicurezza dei bambini. Qui, un’équipe educativa specializzata lavora ogni giorno in stretta collaborazione con le famiglie per costruire percorsi su misura, capaci di rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno.

Il team è composto da quattro operatrici – tra educatrici e psicologhe – che seguono i bambini in modo continuativo, non solo nei momenti di attività strutturata, ma anche nei momenti di socialità e gioco libero, garantendo supporto, ascolto e presenza.

Un’estate di inclusione reale

Stelle in gioco rappresenta una novità importante nel panorama dei servizi estivi comunali di Udine. È un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Comune e la cooperativa Hattivalab, e che intende rendere accessibili a tutti momenti fondamentali come quelli estivi, spesso complessi per le famiglie con bambini fragili.

“Vogliamo che Udine sia una città a misura di tutte e tutti e che contrasti le disuguaglianze“, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Federico Pirone, che ha visitato il centro estivo per incontrare operatori e bambini. “Abbiamo investito più risorse nei centri estivi rispetto al passato proprio con l’obiettivo di costruire proposte educative di qualità, che siano inclusive e attente alle esigenze concrete delle famiglie. Stelle in gioco è un progetto che coinvolge, valorizza ogni bambino e promuove relazioni autentiche e partecipazione”.

Un’estate pensata per i bambini

Nel complesso, l’estate 2025 ha visto attivarsi a Udine una rete ampia di centri ricreativi estivi comunali, con ben 1.860 posti disponibili, e un investimento importante di oltre 600 mila euro che guarda al futuro con una visione inclusiva, attenta ai bisogni di tutti, a partire da quelli dei bambini.