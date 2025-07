Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 25 luglio

Le previsioni meteo in Friuli.

La giornata di venerdì 25 luglio in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzata da meteo variabile, con rovesci e temporali che potranno verificarsi in diverse fasi della giornata, soprattutto al mattino e nelle ore centrali. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

Le temperature sono in diminuzione: in pianura minime e massime oscilleranno tra i 17 e i 29 gradi, mentre sulla costa i valori saranno compresi tra i 20 e i 28 gradi. In quota, si prevedono 17 gradi a 1000 metri e 11 gradi a 2000 metri.