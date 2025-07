Sappada celebra lo sport femminile con una mostra: ospite la campionessa Lisa Vittozzi

A Sappada la mostra dedicata alle donne nello sport.

Fino al 27 luglio, la Sala Congressi di Sappada ospita la mostra “Donne e sport dentro e fuori dai cinque cerchi olimpici”, un percorso espositivo che racconta l’evoluzione dello sport femminile e il ruolo centrale delle atlete nella storia dei Giochi Olimpici. L’iniziativa, curata da Adriana Balzarini e promossa dai club Panathlon International di Tarvisio e Tolmezzo-Sappada, è visitabile ogni giorno dalle 17.00 alle 19.00.

Attraverso fotografie, documenti storici e testimonianze, l’esposizione accompagna il pubblico in un viaggio tra passato e presente, mettendo in luce come lo sport abbia rappresentato – e rappresenti tuttora – uno strumento fondamentale di emancipazione e cambiamento per le donne.

Il momento culminante dell’iniziativa è previsto per sabato 27 luglio alle ore 18.00, quando sarà ospite della mostra la campionessa del mondo di biathlon Lisa Vittozzi. La sua presenza rappresenta un’occasione straordinaria per incontrare un’atleta simbolo della tenacia e della passione sportiva, nel contesto delle Dolomiti friulane.

All’incontro interverranno anche Pierino Fontana Hoffer, presidente del Panathlon Club Tolmezzo/Sappada, il sindaco di Sappada Alessandro De Zordo e il vicesindaco Silvio Fauner, olimpionico di sci di fondo e membro attivo del Panathlon.

“Questa mostra – ha sottolineato Fauner – rappresenta un momento importante di riflessione e valorizzazione del ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nello sport. Come Panathlon siamo orgogliosi di promuovere iniziative che celebrano i valori dello sport, l’inclusione e il rispetto. Le atlete ci insegnano ogni giorno che il talento non ha genere, e che la determinazione, la passione e il sacrificio sono universali“.

L’iniziativa si rivolge a cittadini, turisti e appassionati, offrendo un’occasione di approfondimento culturale e sportivo nel cuore dell’estate sappadina. Una celebrazione dell’impegno, del talento e delle conquiste delle donne nello sport, da vivere in un contesto accessibile e coinvolgente