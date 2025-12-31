Udine, chiude l’OsTerya Pura Follia: l’annuncio sui social della titolare

“Sono arrivata al termine di questa super, folle, incredibile e meravigliosa esperienza”. Con queste parole, affidate ai social, Teresa Gallina – titolare dell’OsTerya Pura Follia di via Francesco Mantica 8/A a Udine – annuncia la chiusura della sua attività dopo sei anni e mezzo.

Un locale storico nel cuore del centro cittadino, che abbasserà le serrande il 31 dicembre, salutando insieme l’anno che si chiude e quello nuovo. L’OsTerya, tra i locali più storici della città con origini che risalgono al 1919, lascia così un segno importante nella memoria di Udine.

“Spero che il nuovo anno porti a tutti tante esperienze da vivere appieno, così come lo è stata questa per me. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere questi sei anni e mezzo così speciali, così ricchi e così intensi da poterli definire uno dei periodi più felici del mio percorso lavorativo”, aggiunge la titolare sulla pagina Facebook dell’attività, lasciando aperto un interrogativo su una nuova possibile gestione.