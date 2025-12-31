Udine, chiude l’OsTerya Pura Follia: l’annuncio sui social della titolare

31 Dicembre 2025

di Giulia Coceancig

“Sono arrivata al termine di questa super, folle, incredibile e meravigliosa esperienza”. Con queste parole, affidate ai social, Teresa Gallinatitolare dell’OsTerya Pura Follia di via Francesco Mantica 8/A a Udine – annuncia la chiusura della sua attività dopo sei anni e mezzo.

Un locale storico nel cuore del centro cittadino, che abbasserà le serrande il 31 dicembre, salutando insieme l’anno che si chiude e quello nuovo. L’OsTerya, tra i locali più storici della città con origini che risalgono al 1919, lascia così un segno importante nella memoria di Udine.

“Spero che il nuovo anno porti a tutti tante esperienze da vivere appieno, così come lo è stata questa per me. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere questi sei anni e mezzo così speciali, così ricchi e così intensi da poterli definire uno dei periodi più felici del mio percorso lavorativo”, aggiunge la titolare sulla pagina Facebook dell’attività, lasciando aperto un interrogativo su una nuova possibile gestione.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE