Auto esce di strada e si ribalta nel fossato: ferita una donna

L’incidente nella notte a Castions di Strada.

Incidente stradale nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre lungo la strada regionale 353, nel tratto compreso tra il centro di Castions di Strada e Bivio Paradiso. Una donna di 60 anni, residente in un comune della Bassa, ha perso il controllo della propria auto che, dopo aver sbandato, è finita nel fossato a lato della carreggiata, ribaltandosi su un fianco.

L’impatto è stato particolarmente violento, ma la conducente è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente. Considerata la dinamica e la violenza dell’impatto, la donna è stata trasportata in ospedale.