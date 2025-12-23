San Silvestro nel segno del valzer: il concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Il concerto di San Silvestro al Teatro Giovanni da Udine.

Può il 31 dicembre portare via con sé il vecchio anno senza le effervescenti note di un valzer o di una celebre aria d’operetta? Certamente no e per questo, nel solco di una piacevole consuetudine ormai più che ventennale, il 31 dicembre con inizio alle ore 18.00 il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà, per il Concerto di San Silvestro, la storica Strauss Festival Orchester Wien, una delle compagini più affermate nell’esecuzione del repertorio viennese e protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha uguali al mondo.

Per l’occasione, il podio sarà della direttrice d’orchestra Shira Epstein, che condurrà suonando il violino, mentre nel ruolo di solista spiccherà il soprano Milena Arsovska. Spumeggiante, affascinante, magica, la Strauss Festival Orchester Wien saluterà con il suo incontrastato brio l’arrivo del 2026 offrendo al pubblico un programma incentrato su alcune delle più belle composizioni di Johann Strauss figlio, di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita.

I protagonisti.

Fondata nel 1978 da Peter Guth, la Strauss Festival Orchester Wien è rinomata per la fedeltà stilistica e la qualità delle interpretazioni della musica viennese dal periodo classico fino alla dinastia degli Strauss. L’orchestra è regolarmente invitata a festival e trasmissioni internazionali, confermandosi da anni protagonista del concerto di San Silvestro a Udine, una tradizione musicale che unisce eleganza, gioia e spettacolo.

Milena Arsovska ha completato gli studi musicali all’Università di Musica e Arte di Vienna e ha collaborato con importanti orchestre e teatri internazionali, distinguendosi per precisione tecnica e capacità interpretativa.

Shira Epstein, violinista israeliana, ha studiato tra Tel Aviv, Londra e Vienna, collaborando con grandi orchestre e ricoprendo il ruolo di primo violino e direttrice artistica della Strauss Festival Orchester Wien, guidando l’ensemble con energia e precisione.

Biglietti e informazioni

Durante le festività la biglietteria del Teatro sarà aperta il 23, 30 e 31 dicembre dalle 16.00 alle 19.00. Dal 24 al 27 dicembre e dal 1 al 6 gennaio compresi: sportelli chiusi. La biglietteria del Teatro sarà aperta anche a partire da 90 minuti prima di ogni spettacolo/concerto. Acquisti sempre possibili online dal sito www.teatroudine.it e sulla piattaforma Vivaticket.it (https://teatroudine.vivaticket.it/ )