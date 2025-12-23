Il meteo in Friuli nella vigilia di Natale.

Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da condizioni meteo instabili. Il cielo si presenterà in prevalenza coperto, con piogge sparse, generalmente deboli o moderate, mentre sulle zone montane si prevedono nevicate oltre i 700 metri, che potranno raggiungere il fondovalle in Valcanale.

Le condizioni saranno accompagnate da vento di Bora in intensificazione: in pianura soffierà moderato o sostenuto, mentre sulla costa e nelle zone orientali il vento sarà forte, risultando molto intenso a Trieste con raffiche fino a 120 km orari. Proprio in relazione al vento, la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla.

Le temperature in pianura si attesteranno tra 4 e 7 °C le minime e tra 7 e 10 °C le massime; sulla costa minime tra 4 e 7 °C e massime tra 6 e 9 °C; a 1.000 metri intorno a 1 °C, mentre a 2.000 metri intorno a -4 °C.