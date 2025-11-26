Udine, inaugurata la filiale Civibank dopo il restyling: spazi raddoppiati

Inaugurata la rinnovata filiale Civibank di Piazzale XXVI Luglio a Udine.

Seicentoventitré metri quadri su due piani, a disposizione di privati e imprese: così la filiale Udine 1 di Piazzale XXVI Luglio si presenta dopo una completa trasformazione, con spazi raddoppiati a favore della clientela; qui lavorano dieci professionisti che hanno reso la “Udine 1” una filiale “top performer” dell’intera rete Civibank.

L’istituto di credito ha rinnovato e ampliato gli ambienti destinati al pubblico, ottenendo al contempo ottimi risultati nei primi dieci mesi dell’anno: il risparmio gestito è cresciuto del 100%, i mutui casa ai privati del 30% e i prestiti alle imprese del 10%.

Non solo un messaggio di salute e dinamismo, testimoniato da nuove aperture e assunzioni, ma anche un segnale concreto di fiducia nel futuro, come sottolineato dalla cerimonia di inaugurazione: “Grazie di essere qui stasera: la vostra presenza ci conferma che siamo sulla strada giusta e ci incoraggia ad andare avanti”, ha dichiarato la presidente Alberta Gervasio. “Vogliamo portare il segno di ciò che è stato il cambiamento partito nel 2022 dall’interno, proponendo innovazione non solo architettonica, ma anche nei prodotti, nei servizi e nell’attenzione al cliente”.

“È un momento importante per la nostra banca, un segnale forte della volontà di crescere insieme alla comunità di Udine. La filiale non è solo uno spazio fisico, ma un progetto: un ambiente moderno, con un layout innovativo, in cui i clienti trovano accoglienza e professionalità” ha aggiunto il direttore generale Luca Cristoforetti. “Ogni comunità merita una banca vicina: dobbiamo essere presenti dove le persone vivono, lavorano e costruiscono il loro futuro. Udine è ricca di storia e cultura, e continua a evolversi senza dimenticare le proprie radici”.

“Il nostro compito è essere accanto ai clienti, che sono il fulcro della nostra attività: rappresentano uno stimolo a crescere e a essere sempre più propositivi. Questo momento mi riempie non solo di emozione, ma di orgoglio”, ha aggiunto il direttore di filiale Paolo Tomada.

Il progetto si inserisce nel piano industriale di Civibank: quella in Piazzale XXVI Luglio è la seconda filiale di Udine rinnovata dopo quella in via Vittorio Veneto, a cui si aggiunge l’inaugurazione della nuova filiale di Piazza Unità a Trieste.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale, è intervenuto il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi: “Il grazie della città è duplice: ci accompagnate nel percorso di sviluppo della nostra comunità e avete il coraggio di investire nelle persone e tra le persone. Credo che il grande punto di forza degli istituti bancari del territorio sia il rapporto diretto con chi lo vive”.

“Siete un istituto di credito storico per la nostra regione e avete segnato pagine importanti. In questi ultimi anni avete accelerato in modo significativo. Viviamo in una regione genuina, dove il sistema del credito non si è mai dimenticato delle persone”, ha concluso l’assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini.

Civibank continua quindi a mettere la filiale al centro della relazione con cliente, a investire e ad assumere consulenti per il rafforzamento della rete. Con Sparkasse è parte della prima realtà bancaria indipendente con sede nel Triveneto, vicina a famiglie e imprese, ma è anche nel primo gruppo bancario, a livello nazionale, che ha ottenuto la certificazione ISO integrata relativa a sostenibilità ambientale, salute e sicurezza sul lavoro.