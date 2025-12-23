Udine alza il volume del Natale: musica nei locali fino a mezzanotte

Musica nei locali di Udine: sì alla deroga per Natale.

La Giunta comunale di Udine ha approvato una deroga temporanea ai limiti di rumore, consentendo ai pubblici esercizi di prolungare la musica all’interno dei locali fino alla mezzanotte delle serate del 24 e 25 dicembre. La misura riguarda esclusivamente la riproduzione musicale interna, escludendo gli spettacoli dal vivo, permettendo così a bar e ristoranti di contribuire all’atmosfera natalizia in modo regolamentato.

Sostenere le attività locali e il clima di festa

“Siamo soddisfatti della sana collaborazione con Confcommercio e con i pubblici esercizi della città – dichiara il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Venanzi – per contribuire a rafforzare quel clima di festa che Udine è in grado di creare durante il periodo natalizio. Questa decisione nasce dalla volontà di favorire le iniziative per le serate della Vigilia e di Natale, valorizzando il lavoro degli operatori e offrendo a cittadini e cittadine un’esperienza accogliente e vivace, nel rispetto delle regole e del contesto urbano”.

“Dopo il lavoro portato a termine sulla sicurezza con l’avvio della presenza degli steward in funzione di deterrenza nei giorni delle feste, portiamo avanti un’ulteriore iniziativa per consentire ai cittadini di muoversi liberamente e con piacere in città. La richiesta di deroghe sul fronte del rumore era arrivata da un buon numero di imprese associate e accogliamo con soddisfazione la posizione concorde del Comune”, commenta invece il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Rodolfo Totolo.

Appuntamenti per i più piccoli

La Vigilia sarà dedicata anche ai bambini. La Ludoteca di via del Sale aprirà alle 9.30, mentre in piazza Matteotti la Casetta di Babbo Natale ospiterà il truccabimbi mattutino. Nel pomeriggio, dopo una lunga attesa, arriverà Santa Claus, pronto a distribuire caramelle ai bambini e alle loro famiglie. Un’occasione per vivere momenti di gioia e condivisione prima della serata di musica prolungata nei locali della città.