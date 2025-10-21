In via Cavour le prime luminarie natalizie.

L’aria frizzante di ottobre a Udine è già intrisa di spirito natalizio. In città, infatti, sono iniziate le prime installazioni delle luminarie che, come ogni anno, trasformeranno le vie del centro in un suggestivo percorso di luci e colori. Uno dei primi interventi è in via Cavour, nei pressi di casa Cavazzini, segnale inequivocabile che il conto alla rovescia per il Natale è già cominciato.

Anche se manca ancora qualche settimana all’accensione ufficiale – prevista tra un mese l’arrivo delle prime decorazioni luminose è un segnale che prepara la città in vista delle tanto attese festività.