I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Dalla mezzanotte di oggi entrano in vigore i nuovi prezzi regolamentati per benzina e diesel in Slovenia. Il Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia ha annunciato il costo dei carburanti per le prossime due settimane, fino a lunedì 3 novembre incluso.



Il prezzo della benzina a 95 ottani scenderà di 2,1 centesimi, portandosi a 1,438 euro al litro. Cala di 2,9 centesimi anche il prezzo del gasolio, che ora è di 1,460 euro al litro.



Da metà giugno il prezzo regolamentato è entrato in vigore anche nelle stazioni di servizio delle autostrade e superstrade previsto dalla revisione semestrale della normativa sui prezzi dei prodotti petroliferi.