Udine, nuove regole per i locali dopo Crans Montana: vertice in Comune su controlli e capienze

Vertice in Comune a Udine sulle nuove regole per i locali.

Il Comune di Udine ha convocato una riunione informativa rivolta ai pubblici esercizi, a seguito dell’incontro che si è tenuto in settimana in Prefettura sul tema della sicurezza nei locali aperti al pubblico.

La riunione è in programma martedì pomeriggio, alle ore 15, in Salone del Popolo a Palazzo D’Aronco, e vedrà il coinvolgimento degli uffici tecnici comunali, di Confcommercio e Confesercenti, ma sarà aperto anche a tutti i titolari di pubblici esercizi. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro sulle prossime novità circa le normative e il potenziamento dei controlli da parte dagli organismi preposti.

Al centro dell’incontro ci sarà infatti la circolare ministeriale firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che richiama l’attenzione dei gestori dei locali pubblici sul rispetto delle misure di sicurezza, sull’adeguatezza delle capienze, sui piani di emergenza e sulla corretta gestione dei flussi di persone. La circolare, emanata dopo la tragedia di Crans-Montana del 31 dicembre scorso, sottolinea la necessità di rafforzare i controlli e di prevenire situazioni di rischio, ribadendo le responsabilità in capo agli organizzatori e ai titolari degli esercizi.