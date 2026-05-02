Fiume Veneto va controcorrente: popolazione in aumento e natalità sopra la media

I dati sulla popolazione a Fiume Veneto.

Fiume Veneto conferma il suo ruolo di eccezione demografica positiva: i dati ISTAT dal 2019 al 2025 evidenziano un trend in crescita di lungo periodo per il comune. Mentre molte aree registrano cali di popolazione e un forte calo delle nascite, qui la popolazione aumenta, arrivano nuovi residenti e il tasso di natalità resta nettamente sopra la media.

Popolazione in aumento e nascite sopra la media

I dati confermano una tendenza consolidata: tra il 2019 e il 2025 la popolazione è cresciuta di 121 residenti (+1,01%), collocando Fiume Veneto all’8° posto per popolazione sui 51 comuni della provincia e tra i primi sei per crescita demografica. Sul fronte delle nascite, tra il 2019 e il 2025 sono nati 632 bambini, con un tasso medio di 7,67‰, superiore al 6,29‰ provinciale; ciò posiziona il comune al 5° posto per numero di nati e al 3° per tasso di natalità tra i comuni con oltre 5.000 abitanti, risultato notevole, davanti a centri ben più popolosi.

L’assessore Cieol: «Risultati frutto di scelte concrete»

“Questi risultati non sono frutto del caso“, dichiara l’assessore Michele Cieol, commentando le statistiche. “Sembrano proprio essere il risultato di scelte concrete e mirate portate avanti con determinazione dall’amministrazione guidata dal sindaco Jessica Canton. Abbiamo sostenuto le famiglie potenziando i servizi esistenti e creandone di nuovi, investito in infrastrutture, come le nuove scuole e gli impianti sportivi, abbiamo portato a Fiume Veneto eventi, culturali e sportivi anche di levatura nazionale. Aver riordinato i conti ci ha permesso interventi di taglio delle tasse, tenendo invariate per otto anni le tariffe dei servizi. A dimostrazione del lavoro svolto, l’ottenimento della prestigiosa certificazione Comune amico della Famiglia, è un fatto concreto”.

Un comune giovane e vitale

L’età media, pari a 45,71 anni, conferma la vitalità del territorio: Fiume Veneto è il 4° comune più giovane della provincia, sotto la media provinciale (47 anni) e regionale (48,85 anni). La comunità mantiene una prevalenza di residenti italiani; nel 2025 i cittadini stranieri sono 820 (6,9%), in aumento di 32 unità rispetto al 2019, sotto della media provinciale dell’11,4%, posizionando il comune al 4° posto tra quelli sopra i 5.000 abitanti per minore presenza straniera.

Cieol: «Crescita consolidata nel territorio»

“Avere una popolazione giovane è un vantaggio concreto, soprattutto in prospettiva“, conclude l’assessore Cieol. “La nostra è una crescita prevalentemente consolidata nel territorio, un andamento positivo che non dipende dall’immigrazione. Oggi a Fiume Veneto si vive bene: la comunità è vitale, c’è dinamismo economico e sociale. Questa tendenza positiva ci responsabilizza: proseguiremo con politiche concrete a sostegno delle famiglie, dei servizi e delle opportunità economiche per consolidare la crescita e garantire benessere alle future generazioni”.