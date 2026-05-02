Il guasto lungo la Strada Provinciale 15 a Povoletto.

Ieri, lungo la Strada Provinciale 15 a Povoletto, un’auto alimentata a GPL ha iniziato a perdere gas durante la marcia. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del serbatoio hanno impegnato i Vigili del fuoco per oltre sei ore, dalle 16.45 fino alle 23.15.

Secondo quanto ricostruito, la vettura stava percorrendo la provinciale quando gli occupanti hanno sentito un forte botto, seguito da un evidente odore di gas. Il conducente ha immediatamente fermato il mezzo e tutti i passeggeri sono scesi dall’auto, allertando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti la squadra del distaccamento di Cividale, l’autobotte della sede centrale di Udine, le squadre NBCR dei comandi di Udine e Pordenone e il Nucleo regionale NBCR di Trieste. I Vigili del fuoco, una volta arrivati, hanno verificato che il serbatoio GPL della vettura stava perdendo gas a causa di un guasto.

Per ridurre i rischi, il mezzo è stato spostato in una zona isolata. Da lì sono iniziate le delicate operazioni di messa in sicurezza. I soccorritori hanno smontato il serbatoio dall’autovettura e lo hanno collocato in una vasca piena d’acqua riscaldata, così da favorire la trasformazione del GPL dallo stato liquido a quello gassoso.

Successivamente il serbatoio è stato collegato a un’apposita torcia, attraverso la quale il gas residuo è stato bruciato in sicurezza. Solo dopo il completo svuotamento, il contenitore è stato bonificato e inertizzato, riempiendolo d’acqua.

L’intervento si è concluso in tarda serata, dopo oltre sei ore di lavoro da parte delle squadre specializzate. Grazie alla tempestività degli occupanti dell’auto e all’intervento dei Vigili del fuoco, la situazione è stata gestita senza ulteriori conseguenze.

Il video.