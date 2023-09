Orti urbani a Udine in concessione.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Udine il nuovo bando per l’assegnazione degli orti urbani presenti in città. Gli orti oggetto del bando, che si sono liberati a seguito di recenti controlli, sono in totale 14.

Si trovano in via Bariglaria (4), in via Dino Basaldella (2), in via Menichini ex Pellis (5), in via Zugliano (1) e a Laipacco (2). Le cittadine e i cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni, fondazioni, cooperative sociali, onlus, e organizzazioni di volontariato interessate a curare e a coltivare un appezzamento di terreno coltivabile possono fare domanda fino alle ore 12.15 di venerdì 20 ottobre.

La concessione degli Orti Urbani è parte del progetto “L’Orto e la Luna”, attraverso cui l’amministrazione dal 2010 mette a disposizione un centinaio di appezzamenti di terra all’interno del territorio comunali. Le concessioni sono finalizzate a creare occasioni di aggregazione sociale e a favorire la valorizzazione dell’ambiente urbano attraverso lo svolgimento di attività all’aperto da parte, in particolare, di anziani.

“Spazi come questi in città sono una risorsa importante per tutte quelle persone e quelle realtà che desiderano avere a disposizione spazi verdi per la coltura, soprattutto per gli anziani, le famiglie, le scuole e l’associazionismo. L’amministrazione – commenta l’assessora all’ambiente Eleonora Meloni -, mettendo a disposizione questi spazi, dà la sua risposta a una richiesta dei cittadini, offrendo occasioni di socialità per anziani e famiglie e sensibilizzando le persone al rispetto, alla cura e alla valorizzazione dell’ambiente urbano”.

I destinatari del bando, come detto, sono anziani, famiglie, associazionismo e scuole divisi in 4 diverse categorie. Le domande dei partecipanti, dopo il termine ultimo per la presentazione, saranno valutate e inserite in una graduatoria stilata secondo criteri a cui corrisponderanno dei punteggi, come età, fascia Isee, composizione del nucleo familiare, progetti e numero di iscritti per quanto riguarda le associazioni.

La domanda di concessione dell’orto dovrà essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Udine o trasmesso tramite e-mail a protocollo@pec.comune.udine.it. Il bando, così come tutti i dettagli e le informazioni relative ai criteri di presentazione della domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Udine.