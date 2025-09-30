Udine laboratorio di innovazione ambientale: premiato il progetto contro la crisi climatica

Premiate le misure adottate contro la crisi climatica.

Il progetto “Udine Resiliente – Strategie urbane per l’adattamento al cambiamento climatico” ha conquistato il Premio Future4Cities 2025 nella categoria Azione Climatica. Un riconoscimento che celebra l’impegno del Comune di Udine nel mettere in campo interventi concreti per contrastare e adattarsi agli effetti del cambiamento climatico.

Sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il programma ha integrato pianificazione urbana, gestione delle acque e riqualificazione di spazi pubblici con un approccio innovativo e partecipato, che ha coinvolto tecnici, cittadini e comunità educative.

I progetti realizzati

Avviato nel 2023 e concluso nel 2025, “Udine Resiliente” ha avuto come obiettivo quello di preparare la città ad affrontare fenomeni sempre più frequenti come ondate di calore, piogge intense e siccità.

Quattro gli interventi principali:

la nascita del Parco “Anna Politkovskaja” lungo il Canale Ledra Tagliamento, un’area verde con percorsi ciclopedonali drenanti, nuove alberature autoctone e spazi ombreggiati, pensata per favorire biodiversità e rinaturalizzazione;

la riqualificazione di via delle Scuole, con marciapiedi più ampi e accessibili, una pista ciclabile a doppio senso, piantumazioni e un sistema di drenaggio e recupero dell’acqua piovana;

la redazione dell’“Abaco delle buone pratiche urbane”, un manuale con 21 esempi di interventi ambientali per tecnici, professionisti e studenti;

la creazione di tre “oasi climatiche” ai Giardini del Torso, alla Biblioteca dei Ragazzi Joppi e al Museo Friulano di Storia Naturale, spazi attrezzati e ombreggiati che offrono refrigerio e sensibilizzano i cittadini, in particolare i più vulnerabili, sugli effetti del cambiamento climatico.

Le parole degli assessori

L’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni ha commentato con orgoglio il riconoscimento: “Siamo onorati di aver conquistato il premio nonostante la candidatura di grandi città più blasonate di noi. Con Udine Resiliente abbiamo costruito un progetto che non si limita a realizzare nuove opere, ma che lascia alla città strumenti e conoscenze per il futuro. L’Abaco delle buone pratiche e le oasi climatiche sono esempi di come la sensibilizzazione e la sperimentazione possano camminare insieme: spazi che rinfrescano, ma anche luoghi che educano e mettono in rete cittadini, scuole e associazioni. Questo premio dimostra che Udine sa essere un laboratorio di innovazione ambientale e sociale, capace di indicare nuove strade per affrontare la crisi climatica”.

Soddisfatto anche l’assessore alla Mobilità e al Verde Ivano Marchiol: “Con Udine Resiliente abbiamo dimostrato che la mobilità e il verde pubblico possono diventare strumenti concreti per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Il nuovo parco dedicato ad Anna Politkovskaja e la riqualificazione di via delle Scuole testimoniano come sia possibile rendere la città più verde, sicura e accogliente, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini. Ricevere il Premio Future4Cities 2025 a Torino è un riconoscimento non solo per l’Amministrazione, ma per tutta la comunità udinese, che ha voglia di cambiamento e di poter contare su una città sostenibile, a misura di persona e pronta alle sfide del futuro”.

Il contesto del festival

La premiazione si è svolta a Torino durante il Future4Cities, il “festival nel festival” dedicato alla trasformazione sostenibile delle città, ideato da Will Media e FROM in collaborazione con le OGR Torino. L’evento, giunto alla sua terza edizione e inserito nei Chora & Will Days (26–28 settembre), ha offerto talk, workshop ed esplorazioni urbane sui temi di transizione ecologica, mobilità, spazi pubblici, crisi abitativa e partecipazione civica. “Future4Cities nasce per portare sul palco pratiche e visioni radicate nei territori, capaci di ispirare altre città“, ha spiegato Paolo Bovio, responsabile editoriale del festival.

Il premio e i partner

Quest’anno il Premio Future4Cities 2025 ha visto oltre 200 candidature da tutta Italia. Una giuria di esperti e partner ha selezionato i quattro progetti finalisti, votati anche da 6.800 cittadini attraverso la piattaforma online del festival.

Il premio è stato reso possibile grazie al sostegno dei partner: IREN (Main Partner), Tigotà, Amref Health Africa, Fondazione IU Rusconi Ghigi, Zurich, Emergency, Lime, Città di Cuneo, Lombardini22 e Urban Vision.