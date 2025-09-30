La rissa in Borgo Stazione a Udine.

Lite furiosa in Borgo Stazione a Udine, dove tre cittadini tunisini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una rissa avvenuta nei giorni scorsi in viale Leopardi, vicino all’autostazione. Quello che era iniziato come un banale diverbio è rapidamente degenerato in uno scontro fisico a colpi di catene e bottiglie di vetro.

La dinamica è stata ricostruita dalle Forze dell’Ordine: un’iniziale lite per futili motivi tra due stranieri – rispettivamente di 26 e 27 anni – ha preso una piega più violenta con l’aggiunta di un terzo connazionale (32 anni) intervenuto in supporto di uno dei due. I tentativi dei passanti di placare la situazione sono stati inutili, soprattutto quando il 27enne si è munito di una catena di metallo per colpire gli avversari. Questi ultimi, a loro volta, si sono difesi lanciando bottiglie di vetro, che hanno finito per danneggiare anche un’autovettura regolarmente parcheggiata.

Decisivo per contenere la situazione è stato l’intervento del contingente dell’Esercito Italiano dell’operazione “Strade Sicure”, impiegato nell’area di Borgo Stazione. I militari sono riusciti a immobilizzare parzialmente gli aggressori in attesa dell’arrivo delle Volanti della Polizia, che hanno poi provveduto a fermare i tre individui.

Considerata la gravità dei fatti, i tre cittadini tunisini — tutti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale — sono stati arrestati e quindi messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la convalida dell’arresto in sede di giudizio direttissimo.