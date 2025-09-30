Ottobre porta in regalo il freddo: crollano le temperature in Friuli

Le previsioni meteo in Friuli.

La buona notizia è che torna il sole; quella meno buona, almeno per chi ama le temperature tiepide, è che l’autunno inizia a fare sul serio: secondo il meteo, infatti, ottobre si aprirà con un crollo delle temperature in Friuli Venezia Giulia.

Se tra oggi e domani il cielo sarà ancora grigio a causa di correnti settentrionali umide, a partire da mercoledì correnti più secche e fredde dalla Russia spingeranno in giù la colonnina di mercurio con venti di Bora. Secondo l’Osmer Fvg, se le massime scenderanno nei prossimi giorni dai 18/20 attuali ai 15/18 gradi, a subire una decisa diminuzione saranno soprattutto le minime che dai 12/15 gradi scenderanno, venerdì, fino ai 3/5 gradi. Un crollo di quasi 10 gradi in pochi giorni che le porterà a circa – 8° rispetto alla media del periodo.

Per quanto riguarda le previsioni più a lungo termine, e quindi anche statisticamente meno sicure, il freddo dovrebbe attenuarsi a partire dal fine settimana, che però pare vedrà nuovamente il ritorno della pioggia in regione.