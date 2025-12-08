Via Manin ripulita da graffiti e scritte: il lavoro dei volontari

Rimossi i graffiti sui palazzi di Via Manin.

Volontari al lavoro per riportare decoro ad una delle vie più frequentate del centro storico di Udine: ieri mattina, infatti, sette volontari dell’associazione I Nostri Diritti sono intervenuti per rimuovere i graffiti e le scritte sui muri dei palazzi storici di via Manin, restituendo pulizia e dignità alla strada.

L’azione fa parte dell’accordo tra l’associazione e il Comune di Udine, che prevede attività di manutenzione urbana, supporto alla viabilità e cura del verde pubblico. L’intervento è stato particolarmente apprezzato dal considerevole flusso di persone che già dalle prime ore del mattino si stava recando verso il centro per gli acquisti natalizi.

L’assessore alla Sicurezza Partecipata e Polizia Locale Rosi Toffano, ha espresso viva soddisfazione per l’intervento: “Desidero ringraziare l’associazione I Nostri Diritti per il prezioso contributo offerto alla nostra città. La collaborazione tra amministrazione e realtà del territorio dimostra quanto il senso civico e la partecipazione attiva possano fare la differenza. Questa iniziativa è un esempio concreto di cura condivisa, che restituisce bellezza e decoro ai nostri luoghi più rappresentativi come le vie del centro storico”.