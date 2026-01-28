Udinese-Roma, chiuso settore ospiti e niente biglietti ai residenti in Lazio

Le limitazioni della Prefettura per Udinese-Roma.
Arriva la stretta della Prefettura in vista della sfida tra Udinese e Roma, in programma lunedì 2 febbraio 2026. Con un decreto firmato il 27 gennaio, il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha ufficializzato alcune limitazioni per l’accesso allo Stadio Friuli.
In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno emanate lo scorso 20 gennaio, le autorità hanno disposto misure restrittive per garantire l’ordine pubblico durante il match di Serie A. Nello specifico, il provvedimento prevede: la chiusura totale del settore ospiti del Bluenergy Stadium e il divieto di vendita dei biglietti per qualsiasi settore dell’impianto a persone residenti nella regione Lazio.