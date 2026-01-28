Il Centro di Aiuto alla Vita sbarca al Città Fiera: un nuovo spazio per famiglie e giovani

Il Centro di Aiuto alla Vita (Cav) di Udine inaugura uno spazio al Città Fiera.

In un Friuli-Venezia Giulia alle prese con la denatalità e con reti di supporto familiari sempre più fragili, il Centro Aiuto Vita (CAV) di Udine vuole lanciare un nuovo segno concreto di vicinanza alle famiglie e ai giovani. Venerdì 30 gennaio alle 19.30 verrà inaugurata una nuova sede al primo piano del centro commerciale Città Fiera, uno spazio pensato per rimettere al centro la maternità e favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni.

Una risposta concreta alle famiglie

Il nuovo centro nasce come luogo di ascolto e sostegno per chi affronta le sfide della genitorialità. Partendo dal presupposto che molti neogenitori, oggi, si trovano privi di reti di supporto, l’obiettivo del CAV è di offrire uno spazio in cui la cura dei legami e delle risorse disponibili restituisca centralità a ogni vita. “Non si tratta solo di assistenza”, spiegano dal direttivo, “ma di creare un contesto umano in cui nessuno debba sentirsi solo nel compito più importante del mondo: accogliere e far crescere una nuova vita”.

Coinvolgere i giovani

Accanto al sostegno alla genitorialità, la nuova sede si propone come punto di riferimento per i giovani. L’obiettivo è creare un luogo di incontro e confronto, dove ascoltare i sogni e le fragilità dei ragazzi, offrendo una visione del futuro accogliente e piena di speranza.

“L’apertura di questa sede in un polo così frequentato come il Città Fiera ci permette di essere letteralmente dove le persone sono”, spiegano dal CAV. “Vogliamo essere una porta aperta, un luogo di ascolto e aiuto concreto per ogni donna e ogni famiglia che affronta una gravidanza difficile o inattesa, e allo stesso tempo un luogo dove i giovani possano sentirsi ascoltati senza giudizio, riscoprendo la bellezza del ‘nascere’ come linguaggio comune”.

Il sostegno di Città Fiera

Il fondatore di Città Fiera, Antonio Maria Bardelli, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “È con grande piacere che Città Fiera ospita il Centro Aiuto Vita. La sua presenza, insieme all’associazione ANDOS – Donne Operate al Seno, si inserisce nel percorso di supporto, ascolto e vicinanza al territorio che da sempre perseguiamo e sosteniamo con profonda convinzione. Desideriamo ringraziare il Presidente e tutti gli operatori del CAV per la professionalità e l’umanità con cui rispondono quotidianamente alle esigenze di tutela della salute e della vita nella nostra regione”.

Inaugurazione e evento culturale

La giornata inaugurale si aprirà con il taglio del nastro presso i nuovi locali, occasione per scoprire la struttura e conoscere i volontari e le realtà partner. A seguire, nella Sala 2 del Cine Città Fiera, si terrà l’incontro pubblico intitolato “L’arte della vita”, guidato da don Alessio Geretti, curatore delle celebri mostre d’arte di Illegio e responsabile degli eventi d’arte del Giubileo 2025. L’evento offrirà una riflessione sul valore e la bellezza della vita attraverso la lente dell’arte.