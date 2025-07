Udinestate 2025, il parco Moretti si conferma protagonista

Il parco Moretti confermato tra le location di Udinestate.

Dopo che lo scorso anno aveva rappresentato una delle principali novità del calendario di eventi estivi, anche quest’anno il Parco Moretti tornerà protagonista della rassegna estiva UdinEstate 2025.



L’inserimento del parco tra le location degli eventi cittadini si è rivelata una scelta strategica, capace di restituire piena vitalità a uno degli spazi verdi più frequentati e amati dai cittadini udinesi. L’Amministrazione comunale ha deciso così di proseguire su questa strada, ampliando il programma e coinvolgendo ancora più realtà del territorio.

“La scelta di questa Amministrazione di puntare sul Parco Moretti è stata strategica”, sottolinea l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. “Il riscontro dello scorso anno ci ha soddisfatto particolarmente: famiglie, giovani e cittadini di tutte le età hanno riscoperto il parco come luogo di socialità, cultura e intrattenimento. Abbiamo voluto dare continuità a questa visione, riaffermando con forza che il parco deve continuare a essere vissuto e amato. Uno spazio non convenzionale dove anche quest’anno, istituzioni, associazioni e sponsor hanno lavorato insieme per offrire un programma di qualità, pensato per tutte le età, e capace di coniugare cultura e divertimento, musica e teatro, sport e gioco”.

Musica e giochi al centro dell’estate al Moretti

Si parte mercoledì 3 luglio alle ore 21.00 con l’attesa inaugurazione affidata al quintetto Son Du Xangô, in uno spettacolo di contemporary tango con Alessandro Scolz al pianoforte e Patricio Bonfiglio al bandoneon, a cura di Punto Zero e SimulArte.

A seguire, il parco si animerà ogni settimana con una varietà di appuntamenti musicali e culturali pensati per un pubblico più trasversale possibile. Tra questi, il 9 luglio, lo spettacolo BandainPop, un viaggio musicale che attraversa le hit della disco music, le colonne sonore più amate e gli arrangiamenti sinfonici della banda cittadina di Tricesimo, diretta da Gabriele Bressan.

Spazio in seguito anche al cartellone del festival Udin&Jazz. Venerdì 12 luglio alle ore 19 il Parco accoglierà Wicked Dub Division con Francesco Bearzatti in “Jazz my Dub”. Martedì 15 luglio alle ore 18 sarà la volta di “Iadora’s Journey – Racconti Elettrici”, un viaggio in parole e musica tra blues, funk e rock. Filippo Ieraci chiuderà il trittico di eventi jazz con “Trust the Process”. Appuntamento alle ore 19.

A cura di Simularte e Punto Zero il concerto in programma domenica 27 luglio alle ore 21 con il concerto “Three O’Blue”, un mix di blues, rock, funk e soul con Giorgia Colleluori alla voce, Leonardo Duranti alla chitarra acustica e Camillo Colleluori alla batteria.

La rassegna Istat ospiterà, come già avvenuto lo scorso anno, gruppi emergenti e realtà del territorio per valorizzare il plurilinguismo e la multiculturalità del territorio regionale. Il 24 luglio si terrà il primo appuntamento, con Pokriva Nociva e Pestefun, un doppio concerto rock dalle valli del Natisone e dal Medio Friuli. L’ultimo giorno del mese, il 31 luglio, l’esibizione di Devid Strussiat, cantautore friulano che presenterà il primo album da solista accompagnato da Marco D’Orlando, Leo Virgili ed Eugenio Dreas aprirà l’evento finale a calendario. La chiusura del programma al Moretti sarà infatti affidata a Jessica Pina, compositrice, strumentista e cantante portoghese che si esibirà nell’ambito di More Than Jazz, a cura di Simularte.

Particolare attenzione infine è riservata alle famiglie e ai più piccoli, con appuntamenti pomeridiani a cura della Ludoteca comunale: giochi itineranti, attività all’aria aperta e momenti creativi pensati per stimolare l’immaginazione e il gioco di gruppo. Iniziative come In giro giocando – Zuiant a torzeon trasformeranno il parco in uno spazio di scoperta e divertimento.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, in un’atmosfera accogliente e inclusiva che trasforma il Parco Moretti in un vero e proprio palcoscenico cittadino all’aperto, aperto alla partecipazione, alla cultura e alla condivisione.