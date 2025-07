Paura sul raccordo autostradale, camion in fiamme: salvo l’autista

L’incendio di un camion questa mattina all’altezza di Prosecco.

Paura questa mattina intorno alle 7:40 sul Raccordo Autostradale 13 Sistiana-Trieste in località Prosecco, al km. 11.100 in direzione Trieste, per l’incendio di un camion. Mentre percorreva il RA13 l’autista del mezzo pesante si è accorto che dalla parte anteriore del camion usciva del fumo, ha immediatamente accostato il mezzo pesante sulla corsia di emergenza è sceso dalla cabina di guida e, portandosi in zona sicura, ha allertato i soccorsi.

Su posto sono intevenuti i Vigili del fuoco del comando di Trieste con la squadra del distaccamento di Opicina supportata dall’autobotte e il funzionario di guardia. I vigili del fuoco hanno trovato il trattore stradale completamente avvolto dalle fiamme che si stavano propagando anche al semirimorchio e alla vegetazione presente a bordo strada. I soccorritori hanno verificato che l’autista del mezzo fosse illeso e che all’interno della cabina non vi fossero altre persone poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare che le fiamme avvolgessero anche l’intero semirimorchio e si propagassero alla vegetazione circostante.

Spento l’incendio i VV.F. hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza, per le quali è stato fatto intervenire anche il nucleo Provinciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del comando di Trieste che ha provveduto a svuotare dal gasolio il serbatoio danneggiato del mezzo incendiato.

Per permettere le operazioni di soccorso io tratto del Raccordo Autostradale 13 in direzione Trieste è stato chiuso al traffico per un tratto di circa 300 metri e sarà riaperto una volta rimosso il mezzo incidentato e quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Sul posto anche la Polizia di stato e il personale dell’ente gestore dell’arteria stradale.