L’avviso pubblico per UdineEstate.

Torna UdinEstate, la rassegna culturale estiva organizzata dal Comune di Udine, che anche per il 2025 offrirà un ricco calendario di eventi per animare la città nei mesi più caldi. Dopo l’approvazione delle linee guida per l’elaborazione del bando rivolto alle associazioni culturali e agli operatori del settore, il Servizio Cultura del Comune pubblicherà l’avviso lunedì 17 febbraio, con scadenza a metà marzo. L’obiettivo è raccogliere proposte dal territorio per comporre una parte del programma estivo cittadino.

Quattro le sedi principali della rassegna, con conferme importanti: il Parco Moretti, che dopo il successo delle iniziative dello scorso anno si riconferma un punto nevralgico per l’estate udinese; il Castello di Udine, che ospiterà i tradizionali concerti; Corte Morpurgo, dedicata alle rassegne più sofisticate e i Giardini Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio, dove si terranno cinema all’aperto ed altri eventi. Ma ci sarà molto di più, con un’offerta diffusa su tutto il territorio cittadino.

“Udine ha una responsabilità che deriva dal fatto di essere dentro un territorio crocevia di culture europee: la cultura è bene comune, è un linguaggio comune che aiuta a far dialogare le nostre differenze” spiega l’Assessore alla Cultura e Istruzione Federico Pirone. “UdinEstate non è solo un insieme di eventi, ma un grande progetto di comunità attraverso la cultura come crocevia di linguaggi, scambio e reciprocità tra persone secondo la chiave dell’accessibilità. Con questo bando vogliamo incentivare progetti che favoriscano la partecipazione, l’inclusione e l’innovazione, contribuendo alla crescita di Udine e delle persone che la abitano e la vivono“

I dettagli dell’avviso.

L’Avviso pubblico per la concessione di contributi per iniziative culturali nel periodo 1 giugno – 31 ottobre 2025 prevede il finanziamento di progetti che promuovano la partecipazione, l’inclusione e la valorizzazione dei quartieri, garantendo un’offerta culturale variegata e di qualità. La dotazione finanziaria complessiva per quest’anno ammonta a 140.000 euro, che si sommano ad altri 60.000 stanziati e già utilizzati l’anno scorso per una progettazione biennale, con possibilità di incremento in caso di ulteriori risorse disponibili. Sono ammesse iniziative di spettacolo dal vivo, musica, teatro, danza, cinema, cultura locale ed etnografica, nuove tecnologie multimediali ed espressioni artistiche in genere. Sono escluse invece le iniziative espositive.

I soggetti beneficiari includono associazioni culturali, Pro Loco, parrocchie, organizzazioni di volontariato con sede e attività a Udine o in Friuli Venezia Giulia. Il contributo massimo concedibile coprirà fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 10.000 euro per progetto.

Le valutazioni e come presentare le proposte.

Le proposte saranno esaminate considerando diversi aspetti chiave. La qualità artistica e culturale del progetto avrà un ruolo fondamentale, con particolare attenzione alla coerenza con gli obiettivi della rassegna, al valore innovativo e alla qualità complessiva della proposta. Un altro elemento di valutazione sarà l’impatto sul territorio e la capacità di coinvolgere il pubblico, con un’attenzione specifica verso le fasce più deboli e i giovani, per garantire un’offerta culturale inclusiva e partecipativa.

Sarà inoltre considerata la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, valutando la sua fattibilità, la capacità di cofinanziamento e la gestione efficace delle risorse. Un ulteriore criterio riguarderà la valorizzazione del patrimonio locale, premiando le iniziative che promuovono la cultura locale e che contribuiscono alla riscoperta di spazi urbani e luoghi storici della città. Infine, sarà valutata l’adozione di nuove tecnologie e soluzioni innovative, che possano arricchire l’esperienza culturale e favorire una maggiore fruizione delle iniziative proposte.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11 del 14 marzo 2025, secondo le modalità indicate nel bando, che sarà pubblicato sul sito del Comune di Udine. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a consultare il portale ufficiale del Comune di Udine o a contattare l’Ufficio Attività Culturali del Servizio Cultura e Istruzione.