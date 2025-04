Le uova di Pasqua portano gioia tra i piccoli pazienti dell’Ospedale di Udine

L’iniziativa “100 Sorrisi in Pediatria” con la consegna delle uova di Pasqua ai piccoli pazienti.

La solidarietà non conosce stagioni, e quando si unisce alla dolcezza del cioccolato e al sorriso di un bambino, diventa un dono prezioso. È questo lo spirito che anima l’iniziativa “100 Sorrisi in Pediatria”, promossa dall’Associazione Diritti del Malato di Udine, che lunedì 21 aprile alle ore 10:30 porterà un’ondata di allegria nella Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Udine, con la consegna delle tradizionali Uova di Pasqua ai piccoli pazienti.

Dopo il grande successo ottenuto con la distribuzione delle calze dell’Epifania, l’Associazione ha deciso di estendere il progetto anche al periodo pasquale, con l’obiettivo di regalare un momento di leggerezza e conforto a chi, in giorni di festa, si trova a vivere la realtà dell’ospedale.

Ad arricchire l’evento, ci sarà la presenza di una truccabimbi, pronta a trasformare visi timorosi in farfalle, supereroi e principesse, per strappare un sorriso anche ai genitori. Un piccolo gesto che però racchiude un grande significato: far sentire i bambini meno soli, più vicini alla normalità, anche in un contesto difficile come quello della degenza.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di volontari e donatori, a cui l’Associazione rivolge un sincero ringraziamento. La partecipazione attiva della comunità, infatti, si conferma ancora una volta fondamentale per il successo di progetti che mettono al centro le persone e i loro bisogni più delicati.