Verde e asfalto, parte la riqualificazione di una delle vie più trafficate di Udine Nord

Lavori di riqualificazione in via Bernardinis.

Il Comune di Udine ha avviato un importante intervento di riqualificazione su via Bernardinis, una delle arterie più trafficate della città e punto di collegamento strategico tra il ring cittadino e la zona nord, in particolare con il quartiere di Paderno.

Dopo la rimozione degli alberi ammalati, eseguita nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della salute pubblica, in questi giorni è in corso l’eliminazione delle ceppaie lasciate temporaneamente in sede per consentire l’assestamento del terreno. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter proseguire con la riqualificazione e il miglioramento del contesto urbano.

La fase successiva prevede la ripiantumazione di nuove essenze arboree, accuratamente selezionate per la loro idoneità al contesto cittadino. Le piante saranno scelte e messe a dimora con opportuni interventi di adeguamento, così da garantire un verde urbano sostenibile, sicuro e duraturo nel tempo.

Oltre al rinnovo del patrimonio arboreo, l’intervento comprende anche la sistemazione della carreggiata. È infatti prevista l’asfaltatura del tratto di via Bernardinis compreso tra via Isonzo e via Montegrappa, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il comfort della circolazione veicolare.

“Con questi lavori vogliamo rendere via Bernardinis più sicura, ordinata e verde. È un intervento che unisce cura del verde pubblico e mobilità urbana, secondo una visione sostenibile dello spazio cittadino” sottolinea Ivano Marchiol, Assessore al Verde Pubblico e alla Mobilità del Comune di Udine.