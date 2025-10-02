In Carnia nasce un’azienda che supporta chi lavora in quota

Nuova azienda in Carnia per il supporto logistico delle attività in montagna.

Ad Amaro è nata CRET Srl, una nuova azienda pensata per chi lavora in montagna, dove le condizioni difficili e il tempo limitato impongono soluzioni rapide e affidabili. Fondata da Stefano Doneddu, la ditta offre servizi di noleggio e vendita di macchinari e attrezzature specifiche per cantieri, attività agricole e forestali. Escavatori, pale gommate, minipale e mezzi progettati per terreni rocciosi o fluviali rappresentano il cuore dell’offerta, sempre calibrata sulle necessità del cliente, sia per noleggi brevi sia per acquisti mirati.

Accanto alle attrezzature, l’azienda garantisce un servizio di assistenza tempestiva per ridurre al minimo i fermi macchina, un aspetto cruciale per chi opera in quota. La gamma di prodotti è in costante ampliamento e comprende anche macchine agricole e forestali – dalle trattrici ai trinciatori, dai verricelli agli spaccalegna – oltre a forniture indispensabili per affrontare l’inverno, come gruppi elettrogeni, motoslitte e riscaldatori.

L’innovazione è un altro pilastro di CRET Srl. Oltre alle partnership con i principali marchi del settore, l’azienda ha introdotto soluzioni digitali come il ritiro self-service 24/7, che assicura la continuità operativa anche durante emergenze o interventi non programmati. Grazie a questa combinazione di radicamento nel territorio e apertura all’innovazione, Cret punta a proporsi come alleato strategico per le imprese e le comunità della Carnia, sostenendole nelle attività quotidiane e nelle sfide imposte dall’ambiente montano.