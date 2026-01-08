Le Vespe d’epoca nel cuore di Udine per la Befana del Vigile: le foto più belle

La tradizionale Befana del Vigile a Udine.

Anche quest’anno la città di Udine ha accolto con entusiasmo la storica “Befana del Vigile”, tornata puntualmente ad animare le vie del centro nel giorno dell’Epifania. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a scaldare i cuori grazie alla partecipazione del Vespa Club Udine.

In sella a splendidi esemplari d’epoca costruiti tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Sessanta, i soci del club sono partiti da piazza Venerio per poi dirigersi verso piazza Libertà. Qui si è svolto uno dei momenti più sentiti dell’intera manifestazione: la consegna simbolica dei doni a un’agente in divisa storica, rievocando l’antica usanza degli anni Cinquanta quando, ogni 6 gennaio, i cittadini – spesso in moto – offrivano dolci e regali ai vigili urbani come gesto di riconoscenza per il loro lavoro.

Un clima festoso ha accompagnato la rievocazione, arricchita da costumi d’epoca e da un forte spirito comunitario. Ma la Befana del Vigile non è solo memoria e tradizione: tutti i doni raccolti saranno infatti destinati alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Udine, che provvederà a distribuirli alle famiglie più bisognose del territorio.

Le foto