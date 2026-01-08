Meno formalità, più ascolto: il sindaco riceve i cittadini in Loggia e senza appuntamento

Al via gli incontri di “Appuntamento con il Sindaco” a Pordenone.

Abbattere le barriere tra istituzioni e cittadinanza, trasformando il Palazzo municipale in una “casa di vetro” dove l’ascolto diventa azione: con questo spirito nasce a Pordenone “Appuntamenti con il Sindaco”, l’iniziativa fortemente voluta dal primo cittadino Alessandro Basso per ristabilire un contatto umano e immediato con la comunità.

Il debutto è fissato per sabato 10 gennaio alle ore 11, nella Loggia Municipale, dove il sindaco incontrerà i cittadini che vorranno presentarsi liberamente per esporre segnalazioni, problemi o proposte legate alla vita della città. Nessuna prenotazione, nessun intermediario: l’accesso sarà garantito secondo l’ordine di arrivo.

Gli incontri si svolgeranno attorno a un tavolo istituzionale, con la presenza della bandiera tricolore, a rimarcare il valore civico e democratico dell’iniziativa e il ruolo delle istituzioni come luogo di ascolto. “Il Comune non è solo un luogo amministrativo, ma uno spazio di dialogo – spiega Basso –. Con “Appuntamenti con il Sindaco” vogliamo dare a tutti la possibilità di parlare direttamente con chi governa la città, senza formalità e senza filtri. Pordenone cresce se cresce il confronto”.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, senza distinzioni, e punta a rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione comunale e comunità, mettendo la partecipazione al centro dell’azione di governo. Le date dei prossimi appuntamenti saranno comunicate attraverso i canali social e il sito ufficiale del Comune di Pordenone.