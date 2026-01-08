Controlli antidroga allo Ial di Aviano: tutti gli allievi “promossi”

Durante i controlli antidroga allo Ial di Aviano non sono state trovate sostanze.

Rientro dalle vacanze natalizie con sorpresa per gli studenti dell’Istituto Turistico-Alberghiero “IAL” di Aviano, che, nella mattinata di ieri, 7 gennaio 2026, hanno ricevuto la “visita” inaspettata dei Carabinieri della locale Stazione – accompagnati da Zico, il cane antidroga dell’unità cinofila Carabinieri di Torreglia – che hanno effettuato un’ispezione a tappeto nell’istituto scolastico. Il controllo ha interessato l’intera struttura, non solo aule, spogliatoi e bagni, ma anche tutti gli ambienti e gli spazi comuni del convitto, dove alcuni allievi soggiornano durante l’intero anno scolastico. L’unità cinofila ha passato al setaccio anche zaini ed effetti personali degli studenti.

L’operazione si è conclusa con un risultato che ha gratificato tanto i Carabinieri quanto la dirigenza scolastica: nessuna traccia di sostanze stupefacenti, infatti, è stata rinvenuta all’interno dell’Istituto. Un esito interpretato come la conferma dell’efficacia del lavoro di prevenzione e dialogo condotto con i giovani, soprattutto nel corso degli ultimi anni. “Questo risultato è frutto della sinergia tra l’istituto e le forze dell’ordine“, sottolineano dalla scuola, dove, oramai da anni, si porta avanti un’intensa attività di sensibilizzazione sui rischi legati all’uso e abuso di alcool e droghe.

La collaborazione tra scuola e carabinieri.

La collaborazione tra lo IAL di Aviano e la locale Stazione Carabinieri è ormai consolidata. Nel corso degli anni, infatti, sono stati organizzati numerosi incontri formativi, tenuti da Ufficiali e Sottufficiali dell’Arma, nell’ambito della “cultura della legalità”, in cui, oltre a quello delle dipendenze, sono stati affrontati anche altri argomenti di grande interesse per i giovani, come la tematica del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere. La collaborazione, però, non si è limitata ai soli incontri informativi, ma si è concretizzata anche in controlli preventivi e, se necessario, interventi mirati. Una strategia che punta non solo a formare professionalmente gli studenti, preparandoli all’ingresso nel mondo del lavoro, ma anche a educarli alla legalità e al rispetto delle regole e a metterli in guardia dai rischi che possono compromettere il loro futuro.

Tali attività proseguiranno per tutto il 2026: la Stazione Carabinieri di Aviano, infatti, ha in programma altre iniziative simili, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di prevenzione sul territorio e, quando necessario, di repressione. Un impegno costante per tutelare i giovani e promuovere una cultura della responsabilità e della legalità.