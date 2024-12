Vigilia di Natale alla mensa della Caritas per l’assessore Gasparin

L’assessore Stefano Gasparin ha visitato la mensa della Caritas di Udine.

L’Assessore all’Equità Sociale e Salute del Comune di Udine, Stefano Gasparin, alla vigilia di Natale ha visitato la mensa della Caritas di via Ronchi, un evento che si ripete ogni anno in occasione delle festività, offrendo pasti caldi e solidarietà a chi ne ha più bisogno. L’assessore Gasparin ha voluto essere presente personalmente per portare il suo contributo in un momento dell’anno speciale.

Durante l’iniziativa, l’Assessore è stato accompagnato anche dall’imprenditrice Raffaella Midolini, che ha partecipato attivamente all’evento, dimostrando un forte impegno a favore delle persone vulnerabili, un valore condiviso e sostenuto dalla comunità locale.

“Essere qui oggi alla mensa di Caritas, in occasione della vigilia di Natale, è per me un gesto simbolico ma anche concreto, che rappresenta l’impegno costante delle istituzioni e della comunità nel sostenere chi è più fragile – ha commentato l’assessore Gasparin. La Caritas non si limita a un servizio di mensa, ma svolge un lavoro quotidiano fondamentale, offrendo non solo un pasto caldo ma anche un rifugio sicuro nel dormitorio di via Pracchiuso. Ogni giorno, grazie al loro lavoro instancabile di tanti volontari, vengono accolte persone che vivono situazioni di grande difficoltà, e questo servizio è una risorsa insostituibile per tutti noi. In momenti come questo, diventa ancora più evidente quanto sia importante rafforzare il nostro impegno verso chi ha più bisogno, non solo durante le festività, ma ogni giorno dell’anno.”

Questa tradizionale iniziativa della Caritas non solo fornisce un pasto caldo durante le festività, ma rappresenta anche un momento di vicinanza e supporto per tutti coloro che vivono situazioni di difficoltà, un gesto che contribuisce a rafforzare il senso di comunità e di solidarietà tra i cittadini.