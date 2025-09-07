Al Visionario arriva il Jane Austen Day: il programma delle proiezioni

Tutti noi, non necessariamente da teenager, abbiamo incontrato un’autrice o un autore che ha “fatto la differenza”. Qualcuno che ci ha veramente trafitto, tramortito, non importa se con un libro, un film, una canzone. Chi è stato il vostro colpo di fulmine? E perché proprio Jane Austen?

La mitica madre di Ragione e sentimento e Orgoglio e pregiudizio, amatissima dai lettori e amatissima dal cinema, torna ora sul grande schermo come musa della commedia romantica Jane Austen ha stravolto la mia vita (nelle sale dal 18 settembre).

E il Visionario, che di colpi di fulmine se ne intende, ha deciso di mettere a punto una dedica speciale! Uno speciale Jane AUSTEN DAY per celebrare la celebre scrittrice inglese, di cui quest’anno ricorre anche il 250° anniversario dalla nascita. L’appuntamento è per martedì 9 settembre con la proiezione di RAGIONE E SENTIMENTO, il capolavoro del 1995 firmato da Ang Lee con un cast d’eccezione, che include una giovanissima Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant e Emma Thompson (vincitrice del premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale del film!). Il film sarà proiettato alle ore 15.30 e alle ore 19.30 in versione originale con sottotitoli italiani. La proiezione serale sarà inoltre introdotta dalla scrittrice Elena Commessatti e dal critico Giorgio Placereani, che proveranno a raccontare in che modo Jane Austen ha stravolto le loro vite!

Tra una proiezione e l’altra, alle ore 18.00, ci sarà inoltre uno speciale “Cold Tea Break”, cocktail e menu tipici inglesi al Bistrò del Bu.chetto!

L’appuntamento è organizzato in partnership con le librerie Cluf (via Gemona), Coop Friuli (via dei Rizzani), Tarantola (via Vittorio Veneto) e Einaudi Gaspari (via Vittorio Veneto). Coloro che acquisteranno un libro di Jane Austen in una di queste librerie, portando lo scontrino al Visionario avranno un biglietto ridotto per la proiezione del film Ragione e sentimento del 9 settembre e per il film Jane Austen ha stravolto la mia vita in programmazione dal 18 settembre!