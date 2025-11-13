Win For Life a Udine: non azzecca neanche un numero, ma vince 31mila euro

A Udine centrato lo zero al Win For Life.

La fortuna ha bussato a Udine grazie al Win For Life, regalando a un fortunato giocatore un premio da 31.229,38 euro.. Nel concorso delle ore 16 di mercoledì 12 novembre, infatti, presso la tabaccheria di via Roma 8A, un cliente ha centrato uno “0”.

Secondo quanto riportato da Agipronews, il vincitore ha giocato una semplice schedina del valore di 2 euro, ma la sorte ha voluto premiarlo in modo davvero inaspettato: non è riuscito a indovinare nessuno dei dieci numeri della combinazione estratta (1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18), né il cosiddetto “Numerone” (1). E proprio questo “zero totale” si è trasformato in un colpo fortunato: il regolamento di Win For Life, infatti, prevede premi importanti anche per chi non centra neanche un numero. Una piccola giocata e un pizzico di fortuna: questa volta la combinazione vincente è stata davvero… lo zero assoluto.