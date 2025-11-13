Importante sequestro di oggetti rubati in Friuli: si cercano i proprietari.

Nell’ambito delle indagini di Polizia Giudiziaria finalizzate alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, il personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Udine ha individuato un gruppo criminale dedito prevalentemente ai furti in danno di abitazioni situate in Friuli, Veneto e Toscana.

Nel corso dell’attività investigativa sono state effettuate delle perquisizioni locali nei confronti degli indagati, a seguito delle quali è stato possibile rinvenire e sottoporre a sequestro diverso materiale di valore tra cui orologi di marca (Rolex, Cartier), macchine fotografiche, diversi monili in oro e anche un set di posate in argento.

Le immagini degli oggetti sottoposti a sequestro, per facilitare il loro eventuale riconoscimento da parte dei legittimi proprietari, sono state inserite nell’apposita bacheca virtuale presente sul sito nazionale dell’Arma dei Carabinieri, mediante l’accesso nell’apposito link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti

Come trovare gli oggetti.

Per effettuare la ricerca è sufficiente consultare la pagina “Banche Dati” – “Oggetti Rinvenuti”, selezionare nel menù a tendina la Provincia di Udine; alla voce “Natura oggetto” lasciare l’opzione “Tutte”; nella sezione “Periodo su cui effettuare la ricerca” inserire la data del 1 maggio 2025.



Il cittadino, in caso di individuazione di un oggetto, potrà contattare il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Udine, mediante comunicazione scritta diretta all’indirizzo mail: provudinv@carabinieri.it, oppure tramite la posta certificata tud24464@pec.carabinieri.it allegando la copia della denuncia di furto e il riferimento dell’oggetto riconosciuto.



Al fine di evitare eventuali contatti da parte di malintenzionati, si sottolinea che nessun rappresentante istituzionale contatterà telefonicamente o a mezzo mail i cittadini, che dovranno – per il riconoscimento dell’oggetto/i – recarsi obbligatoriamente presso il Comando Provinciale Carabinieri di Udine, sito in viale Trieste nr. 28.