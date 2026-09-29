Una Gubana gigante, una sfida tra assaggi, laboratori per bambini e un viaggio tra produttori e sapori delle Valli del Natisone. Dal 2 al 4 ottobre San Leonardo e San Pietro al Natisone ospitano “Nelle Valli della Gubana – Dal produttore alla tavola”, tre giornate dedicate al dolce simbolo della tradizione locale.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Leonardo insieme alla Pro Loco Nediške Doline e all’Associazione Sapori nelle Valli e rientra nel progetto europeo AltRoute, finanziato dal programma Interreg VI-A Italia-Croazia.

La Gubana protagonista fin dall’inaugurazione

Il programma comincia venerdì 2 ottobre alle 18, nella zona industriale di San Pietro al Natisone, con l’inaugurazione ufficiale e il taglio della Gubana Gigante.

Sabato 3 ottobre sarà invece la giornata più ricca di appuntamenti. A San Pietro al Natisone si svolgerà la Fiera Mercato “Sapori nelle Valli”, mentre gli ospiti croati del progetto potranno partecipare all'”Agribus delle Valli”, tour esperienziale dedicato alle produzioni e alle tradizioni del territorio.

Alle 17, nell’area polifunzionale di San Leonardo, è in programma il convegno “Gubana: il sapore autentico della memoria e del futuro”. Al centro dell’incontro ci saranno la ricetta tradizionale, la trasmissione delle conoscenze tra generazioni e il ruolo della Gubana nella valorizzazione culturale e turistica delle Valli del Natisone.

Il convegno sarà moderato da Stefano Cosma, direttore del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale. Tra i partecipanti Roberto Novelli, in rappresentanza dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia, il sindaco di San Leonardo Antonio Comugnaro, la coordinatrice del progetto AltRoute Valentina Colleselli, oltre a esperti, giornalisti, storici e produttori locali.

Alle 18.30 spazio alla degustazione comparativa con “La Sfida dei Sensi”, mentre alle 20, nell’Area Mercato di San Pietro al Natisone, è previsto il concerto folk-rock dei “Cinque Uomini sulla Cassa del Morto”.

Domenica laboratori per bambini e Agribus

La domenica sarà dedicata soprattutto alle famiglie. Dalle 9, nell’area polifunzionale di San Leonardo, sono previsti due laboratori gratuiti: “Mani in pasta – Realizziamo la Gubana”, guidato dal Gubanificio “La Gubana della Nonna”, e “Trame di Sapori”, laboratorio artistico con Monica Parussolo. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a [email protected].

Alle 9.30 partirà inoltre da Cividale un nuovo appuntamento con l'”Agribus delle Valli”, questa volta aperto a tutti su prenotazione attraverso la Pro Loco.

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare la Gubana e, più in generale, il patrimonio gastronomico e culturale delle Valli del Natisone, collegando la tradizione locale ai temi del turismo lento, della sostenibilità e della trasmissione delle conoscenze tra generazioni.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Nediške Doline al 339 8403196 oppure consultare i siti ufficiali del Comune di San Leonardo e del progetto AltRoute.