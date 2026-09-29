A Udine un corso per chi ha o vuole un cane: alla fine arriva anche il “patentino”

Un corso per imparare a capire il proprio cane, comunicare con lui e gestirlo correttamente. A Udine arriva il primo percorso formativo rivolto ai proprietari e ai futuri proprietari di cani, con una particolarità: alla fine, dopo il test, viene rilasciato anche un “patentino”.

Tre le giornate previste, tra lezioni teoriche e attività pratiche, con 30 posti gratuiti disponibili. Si parlerà di comportamento, linguaggio e comunicazione del cane, gestione quotidiana e diritti e doveri di chi ne è responsabile.

Il corso si svolge in tre giornate

Gli appuntamenti sono fissati per sabato 10, sabato 17 e sabato 24 ottobre. Le prime due giornate si svolgeranno senza cani nell’Aula didattica di via Chiusaforte 2, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. L’ultimo incontro sarà invece dedicato alla parte pratica e si terrà con il cane al canile sanitario di via Lumignacco 337, dalle 8 alle 13.

Nel corso delle lezioni verranno affrontati il linguaggio e i comportamenti del cane, il modo corretto di comunicare con l’animale e le sue caratteristiche comportamentali naturali. Si parlerà anche della gestione quotidiana e della normativa vigente, con particolare attenzione ai diritti e ai doveri dei proprietari.

L’iniziativa è organizzata dai veterinari di ASUFC in collaborazione con il Comune di Udine, con il patrocinio dell‘Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Udine e il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

“La corretta informazione rappresenta un elemento fondamentale nell’ambito delle misure di prevenzione in cui sono impegnati i veterinari e i professionisti che operano all’interno di ASUFC”, spiega Francesca Valent, Sostituto Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Direttore della SOC Igiene e Sanità Pubblica di ASUFC. “L’iniziativa promuove una cultura della responsabilità e del rispetto per migliorare la relazione con il proprio cane e prevenire episodi di aggressione a tutela della salute pubblica”.

Il “patentino” dopo il test finale

La partecipazione è gratuita e i posti disponibili sono 30. Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico, con priorità per i residenti nel Comune di Udine. Al termine del percorso è prevista una verifica finale. Per ottenere il certificato ufficiale di partecipazione, il “patentino”, sarà necessario aver frequentato il 100 per cento delle attività e aver superato il test.

L’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Udine sostiene l’iniziativa. “Conoscere il proprio cane in tutte le sue dinamiche comportamentali, è la base per creare un giusto rapporto uomo / animale, con vantaggi reciproci per entrambi”, sottolinea il presidente Michele Plozzer.

Per informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Udine oppure contattare Renato Magliulo al 334/1003978 o scrivere a [email protected].