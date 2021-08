Controlli e tamponi per partecipare alla sagra di Vivaro.

Sarà la festa di Vivaro, nel pordenonese, tra le prime del Friuli Venezia Giulia ad utilizzare il procedimento di controllo del Green Pass, in base alla nuova regolamentazione.

L’inizio della manifestazione è previsto proprio per venerdì 6 agosto, giorno in cui scatta l’obbligo del Green Pass per l’accesso agli eventi pubblici come le sagre. Inoltre, nei due weekend dell’evento, sarà allestito un centro dove chi vuole potrà effettuare dei test rapidi a pagamento concordando il tampone in anticipo con lo staff.

Massimo impegno, quindi, nell’organizzazione della kermesse che, dopo molta indecisione, prenderà l’avvio, mettendo al primo posto non solo l’intrattenimento del pubblico con numerosi eventi in programma, ma anche la tutela, la salute e la sicurezza dei partecipanti.

