Gli ispettori negli ospedali del Friuli.

Sono arrivati ieri, mercoledì 4 agosto 2021, gli ispettori inviati dal Ministero per svolgere delle verifiche sui numeri di terapie intensive comunicati dagli ospedali di Palmanova e Gorizia.

L’allarme da Roma è partito ad aprile. A segnalare la situazione era stato per primo il consigliere regionale Andrea Ussai (M5S) che, tramite accessi agli atti, era riuscito a far emergere delle presunte irregolarità nella trasmissione dei numeri. Ussai ha poi presentato esposto in Procura. Nei giorni successivi anche l’associazione regionale anestesisti rianimatori, con il presidente del sindacato Alberto Peratoner, aveva confermato le presunte incertezze.

