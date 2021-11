Il Village di Aiello accende il Natale.

Sabato 20 novembre al Palmanova Village si accende la magia del Natale. Un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia con spettacoli ed esibizioni nella piazza centrale del Village che culmineranno con la scenografica accensione delle luminarie natalizie.

Lo speciale show, curato dalla rinomata agenzia di entertainment Nu’Art Events, prevede tre diverse performance legate dal fil rouge dei giochi di luce. Artisti, ballerini e acrobati si esibiranno in coreografie uniche nel loro genere con effetti ottici sorprendenti. Per offrirne una più ampia fruizione, lo spettacolo si terrà alle 17:45 e si ripeterà alle 18:30.

Cascate di luci accendono il Natale.

Come gran finale, in tutto il Village, si accenderà il Natale. Cascate di luci, ghirlande dorate, un moderno albero di Natale a illuminazione Rgb nella piazza centrale e imponenti alberi coloratissimi ad ogni ingresso nonché angoli addobbati a tema e luminosi selfie point.

Sempre sabato verrà inaugurato anche il Christmas Village, l’allestimento speciale che fa viaggiare la fantasia attraverso le più belle atmosfere del Natale. C’è il calore di un bosco incantato con i suoi simpatici abitanti a quattro zampe, e c’è il gelido Polo Nord, con igloo e orsi polari. In questa magica ambientazione si erge la fiabesca casa di Babbo Natale, con l’iconica poltrona rossa e la cassetta delle lettere, dove i più piccoli potranno imbucare le loro letterine dei desideri. Il Villaggio di Natale resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 20, in linea con l’orario di apertura del Palmanova Village.

“Vogliamo regalare a grandi e piccini un momento di spensieratezza e magia da condividere insieme – commenta il direttore Domenico Casagrande – In quest’anno così particolare abbiamo deciso di investire in allestimenti e spettacoli speciali per regalare un po’ di meraviglia e di emozione ai più piccoli e alle loro famiglie in tutta sicurezza”.

Sabato e domenica sarà anche tempo di grandi occasioni per lo shopping con la Black Week Première, la promozione che anticipa la settimana del black friday con il 40% di sconto nei negozi aderenti. Sempre da sabato e fino al 30 novembre, sarà possibile acquistare in prevendita gli skipass di Promoturismo FVG per sciare sulle piste della Regione.

