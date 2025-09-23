Vandali al parco giochi di Aiello: la denuncia del sindaco.

Un gesto vandalico al parco giochi del Comune di Aiello del Friuli ha suscitato indignazione nella comunità e nel sindaco Roberto Festa. Domenica una cittadina ha segnalato al primo cittadino quanto accaduto: una panchina era stata posizionata sopra il gioco a castello destinato ai bambini e, al suo posto, era stato disegnato un simbolo a forma di svastica.

“Una cittadina mi ha scritto per evidenziare il comportamento semplicemente da imbecilli ignoranti di quanto successo al parco giochi del comune”, ha commentato il sindaco Festa in un post pubblico. “Quella panca non è volata da sola sui giochi, e chi ha disegnato quel simbolo non può essere che un decerebrato“. “Potremmo discutere molto di educazione e famiglia – ha concluso -, ma resta il fatto che chi ha compiuto quei gesti resta piccolo individuo. Chiedere scusa sarebbe un gesto di maturità”.