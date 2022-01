La nevicata da Sappada fino a Tarvisio.

Come annunciata è arrivata. Da questo pomeriggio la neve ha iniziato ad imbiancare tutto l’Alto Friuli, da Sappada fino a Tarvisio. Una fitta coltre che si è posata sui tetti delle case e sulle strade, prendendo alla sprovvista alcuni automobilisti. Infatti, su molte vie si sono registrati mezzi in panne o messi di traverso alla carreggiata. Le segnalazioni sono arrivate da Sappada, ma anche da Forni Avoltri e da Ovaro dove si sono dovuti attendere i mezzi spazza neve per riprendere la regolare circolazione.

Qualche ramo è caduto sotto l’inatteso peso, ma non si sono registrati fino ad ora particolari incidenti. La neve continuerà a cadere abbondante fino a stasera. Poi, da domani in Carnia come nel Tarvisiano da dietro le nuvole spunterà il sole. Ma ci sarà il pericolo valanghe. Lo segnala la Protezione civile regionale, nel suo bollettino, che ha alzato l’allerta al colore giallo. Le valanghe, segnala la centrale Fvg, potrebbero essere anche “di grandi dimensioni sia spontanee che provocate”. Atteso per domani vento di Bora moderata sulle coste.

