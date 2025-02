Si arena con la barca, arrivano i soccorsi ma li rifiuta: “Aspetto l’alta marea”

Un tedesco è rimasto arenato con la barca in laguna ad Aprilia Marittima.

E’ rimasto arenato in laguna con la sua barca, ma non si è per nulla preoccupato. Anzi. Un uomo di nazionalità tedesca ha rifiutato questo pomeriggio i soccorsi (sul posto erano arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri) dopo essere rimasto bloccato con la sua imbarcazione nell’area lagunare poco distante da Aprilia Marittima. Raggiunto dagli operatori, l’uomo ha assicurato di stare bene e che sarebbe rimasto a bordo, aspettando l’alta marea di domani mattina per andarsene.