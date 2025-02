Entro luglio pronto un nuovo lotto delle terme di Grado.

Spiagge smoke-free, niente rincari in vista e, per luglio, pronto un nuovo lotto delle terme: la prossima stagione estiva a Grado si preannuncia ricca di novità, novità che sono state illustrate oggi nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato l’assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini, il sindaco dell’Isola del Sole, Giuseppe Corbatto, e il presidente della Grado Impianti Turistici, Roberto Marin.

“Quella di Grado, grazie al lavoro fatto in questi anni, è un’offerta turistica di grande qualità, a cui si uniscono altri importanti fattori come il mantenimento, senza aumenti, dei prezzi per la spiaggia, l’impennata delle presenze straniere grazie alle prenotazioni online, le 36 Bandiere Blu e, infine, il tema della sicurezza potenziata nella spiaggia per offrire maggior tranquillità agli ospiti” ha detto Bini.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, alla base del successo dell’offerta turistica di Grado e del conseguente aumento del fatturato della Git “vi è anche la promozione del territorio che la Regione ha voluto realizzare attraverso una serie di campagne a livello nazionale e internazionale, mirate a far conoscere il Friuli Venezia Giulia e le sue località più caratteristiche, tra cui anche Grado. Oltre a ciò – ha aggiunto l’assessore – ricordiamo lo stanziamento di un milione di euro da parte dell’Amministrazione regionale per una serie di interventi sulla spiaggia gestita dalla Git”.

Bini, poi, ha sottolineato lo stato dell’arte della realizzazione del progetto delle Terme di Grado, evidenziando come nel settembre del 2024 siano stati avviati i lavori del secondo lotto, intervenendo sulla struttura esistente con un finanziamento che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Le opere previste in questa fase riguardano interventi da attuare al secondo piano del complesso termale, per implementare i servizi sanitari, già disponibili al primo piano, con nuovi mirati alla cura della persona e al relax. I nuovi spazi ospiteranno: area fitness, area spa, area beauty e terrazza esterna. I lavori dovrebbero concludersi entro luglio.

Infine, l’assessore ha rimarcato l’importanza di offrire una serie di supporti, come, ad esempio, l’alloggio, ai dipendenti delle strutture che operano durante la stagione. “Si tratta – ha concluso Bini – di una scelta lungimirante che migliora le condizioni di vita del personale e ne facilita la ricerca in un mercato del lavoro che, per certe figure, non sempre offre un numero di candidati sufficiente alle esigenze degli operatori”.

I prezzi.

Come anticipato, non ci saranno rincari sui prezzi per la stagione 2025 di spiagge e lettini: la Git conferma l’offerta Smart Beach che prevede una giornata in spiaggia, con parcheggio gratuito, costerà solo 15 euro, comprensivo di ingresso, due lettini e ombrelloni.

Le altre novità.

L’estate 2025 segnerà un passo importante verso il benessere e la salute, con l’introduzione di una politica smoke-free dove gli ospiti saranno invitati a non fumare sulla spiaggia. Questo cambiamento non solo mira a tutelare la salute di tutti gli ospiti, ma anche a garantire un ambiente più pulito nel rispetto della natura. Aree dedicate per i fumatori saranno organizzate al di fuori della spiaggia. Parallelamente, sarà riconfermata la Spiaggia Rosa, frutto della collaborazione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, un simbolo concreto di sensibilità sociale e attenzione alla prevenzione.

Per gli amanti dello sport, l’area dedicata al tennis sarà ampliata con l’aggiunta di due campi da padel, rispondendo alla crescente popolarità di questa disciplina nell’attuale mercato. La stagione sarà progettata per soddisfare ogni tipo di pubblico, dai giovani alle famiglie. Per i più giovani, sono in programma serate DJ presso il Parco Acquatico e il ritorno del format “Cuore Italiano” al ristorante Antiche Terme. Per i più piccoli, la Baby Beach sarà tematizzata con un nuovissimo galeone dei pirati con ambientazione e animazione a tema.