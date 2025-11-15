La Cina chiama Aquileia: la città al centro di due conferenze internazionali

Il Sindaco invitato alle conferenze internazionali di Wenzhou dedicate alla cooperazione tra città della Via della Seta Marittima.

Il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, è stato ufficialmente invitato a partecipare alla 2025 Majors Exchange Conference on Maritime Silk Road City Influence e alla China Wenzhou International Tourism Cooperation Conference, che si terranno a Wenzhou (Cina) dal 18 al 20 novembre 2025. Si tratta della terza edizione consecutiva dell’evento, dopo quelle del 2023 e del 2024, organizzato da Xinhua, istituzione di livello ministeriale del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese.

Le conferenze mirano a discutere opportunità di cooperazione, innovazione e sviluppo tra le città coinvolte nella Via della Seta Marittima, promuovendo scambi culturali, economici e tecnologici, nonché il rafforzamento della connettività infrastrutturale e della diplomazia municipale. Le edizioni del 2023 e del 2024 hanno riunito oltre 400 ospiti provenienti da 20 Paesi, tra cui rappresentanti governativi, esperti, studiosi, organizzazioni internazionali, imprenditori e media. Nel 2024 è stato inoltre pubblicato un rapporto sull’influenza delle città, il patrimonio culturale, la cooperazione turistica e lo sviluppo urbano sostenibile.

L’invito al Sindaco di Aquileia, trasmesso dagli organizzatori attraverso l’Ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma, testimonia il riconoscimento internazionale del valore storico e culturale di Aquileia, antica città romana e sito UNESCO, crocevia di popoli e culture lungo gli itinerari che collegavano l’Europa al mondo orientale.



Questa partecipazione è pienamente in linea con quanto previsto dal Processo Verbale della XII Riunione del Comitato Governativo Italia-Cina, tenutasi l’8 ottobre 2025, e dal Rapporto sullo stato di attuazione nel 2025 del Piano d’Azione Cina-Italia 2024-2027 per il rafforzamento del Partenariato Strategico Globale, che sottolineano l’importanza di rafforzare cooperazione e scambi tra enti territoriali, promuovendo la collaborazione culturale, economica e turistica tra Italia e Cina.

La conferenza.

Durante la Conferenza, i sindaci partecipanti saranno chiamati a presentare un intervento incentrato su tre temi principali:

le risorse turistiche e culturali della propria città;

le opportunità di cooperazione turistica tra la propria città e le città cinesi e possibili gemellaggi fra siti UNESCO;

le strategie per lo sviluppo reciproco e sostenibile del turismo e delle relazioni internazionali.

“La nostra città, con il suo vasto patrimonio archeologico e culturale, si è da sempre posta come ponte tra Oriente e Occidente – ha commentato il sindaco Zorino – . Partecipare a un evento di tale rilevanza internazionale rappresenta un’opportunità unica per Aquileia di consolidare la propria vocazione storica come luogo di scambio e dialogo tra culture, e di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, in sinergia con le città della Via della Seta Marittima.”



La partecipazione a questo importante appuntamento rappresenta un’occasione straordinaria per consolidare i legami culturali e istituzionali tra Italia e Cina e per valorizzare a livello globale il patrimonio archeologico, artistico e identitario di Aquileia, ponte millenario tra Oriente e Occidente.