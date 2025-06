Giornate dell’Archeologia, Aquileia svela i suoi segreti in 3 giorni di visite straordinarie

Il programma di visite e iniziative ad Aquileia per le Giornate dell’Archeologia.

Aquileia si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della cultura e della scoperta con le Giornate Europee dell’Archeologia, in programma dal 13 al 15 giugno 2025: la città, patrimonio UNESCO, offrirà un ricco programma di visite, eventi e attività pensati per valorizzare il suo straordinario patrimonio archeologico e storico, coinvolgendo turisti, appassionati e cittadini.

Il momento più atteso sarà sabato 14 giugno, con l’Open Day dei cantieri di scavo, durante il quale sarà possibile osservare da vicino il lavoro degli archeologi e dei restauratori impegnati sul campo. I visitatori potranno esplorare i principali siti archeologici della città, dalle Grandi Terme al teatro, dal decumano al foro e al porto fluviale, fino alla domus dei Putti Danzanti. Sarà anche possibile scendere nel cantiere di restauro del Foro e visitare il laboratorio.

Il programma del fine settimana ad Aquileia: visite e attività.

Il calendario prende il via già venerdì 13 giugno con due appuntamenti di grande richiamo: una visita serale al Campanile della Basilica e alla Basilica stessa (ore 20.30, ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria), guidata dal direttore della Basilica Andrea Bellavite e dal direttore di Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi.

A seguire, nell’area archeologica degli antichi mercati, si procederà con il caricamento e l’accensione notturna di un forno vetrario a legna, una fedele ricostruzione di una fornace romana. Il forno sarà protagonista anche durante il weekend con dimostrazioni di archeologia sperimentale e lavorazione del vetro secondo tecniche antiche, grazie alla partecipazione di maestri vetrai muranesi.

Il programma comprende inoltre numerose visite guidate, tra cui il percorso storico “Viaggia con noi nella storia di Aquileia”, che accompagna i partecipanti alla scoperta del ruolo strategico e culturale della città nell’Impero Romano. Il Museo Archeologico Nazionale ospiterà la mostra “Fuori Posto” dell’artista Barbara Pellizzon, che propone un dialogo tra arte contemporanea e antichità attraverso quindici opere tra sculture e installazioni realizzate con materiali poveri e di risulta, aperta dal 14 giugno al 31 agosto.

Sabato pomeriggio si apriranno le porte di Casa Bertoli, dimora settecentesca del padre dell’archeologia aquileiese Giandomenico Bertoli, per una visita alla collezione epigrafica e agli affreschi medievali solitamente non accessibili (ingresso libero). La serata vedrà la passeggiata notturna “Innumera”, un percorso con luci d’artista guidato dallo storico locale Daniele Pasini.

Domenica 15 giugno alle 11 si inaugurerà Palazzo Brunner Segrè, restaurato grazie ai fondi FSC, edificio storico che sorge sull’antica area dell’anfiteatro romano e comprende anche l’“ex folador”, un edificio rurale con funzioni di deposito e conservazione agricola.

Il programma è frutto della sinergia tra Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale Musei FVG – Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Basilica di Aquileia, PromoTurismoFVG, le Università di Padova, Trieste, Udine, Ca’ Foscari Venezia, Verona, e le associazioni Pro Loco Aquileia e Associazione Nazionale per Aquileia e rappresenta un’occasione unica per vivere Aquileia in modo immersivo, tra storia, ricerca, arte e partecipazione, restituendo nuova vita e valore a un’eredità che continua a parlare con forza dal passato.