Gli esami allo Ial di Aviano.

Tecnica, creatività, precisione e capacità di lavorare sotto pressione sono state al centro degli esami conclusivi alla scuola alberghiera dello Ial Fvg di Aviano. L’istituto ha chiuso l’anno formativo con 55 allievi qualificati e 28 diplomati professionali nei percorsi di cucina, sala e bar e pasticceria.

Per gli studenti, le prove non hanno rappresentato soltanto un momento di valutazione, ma una vera simulazione delle professioni dell’accoglienza e della ristorazione, durante la quale hanno dovuto dimostrare competenze pratiche, autonomia, organizzazione e maturità professionale.

Dalla cucina alla sala, tutti i numeri degli esami

Nel dettaglio, tra gli studenti dei terzi anni hanno conseguito la qualifica 17 futuri camerieri di sala e bar, 20 cuochi e 18 pasticceri.



Per quanto riguarda i quarti anni, sono invece 28 i diplomati professionali: nove nel percorso di Tecnico di pasticceria, dieci in quello di Tecnico di cucina e nove come Tecnici dei servizi di sala e bar. Le prove sono state organizzate per riprodurre il più possibile le condizioni e le richieste del mondo del lavoro.



Per i futuri camerieri di sala e bar l’esame ha previsto la cura della mise en place, la gestione del servizio, l’attenzione al cliente, la preparazione di cocktail e le prove di cottura alla lampada. Un percorso nel quale gli studenti hanno dovuto unire eleganza, precisione e capacità di relazione.



Gli allievi del percorso per cuoco hanno invece realizzato un menu completo, dall’antipasto al primo e al secondo piatto, concentrandosi anche sulla presentazione, sull’impiattamento e sulla creatività personale. In pasticceria, gli esami di qualifica hanno visto gli studenti lavorare in coppia su prove sorteggiate, tra panificati, cioccolatini e dolci, dimostrando padronanza delle tecniche, cura dei dettagli e capacità di organizzare il lavoro.

Gli studenti creano un vero ristorante

Particolarmente articolate anche le prove previste per il diploma professionale del quarto anno. Gli studenti di Tecnico di cucina e di Tecnico dei servizi di sala e bar hanno lavorato insieme alla creazione di una vera realtà di ristorazione, occupandosi del nome, del logo, dell’organizzazione del servizio e della proposta gastronomica.

Gli aspiranti Tecnici di pasticceria hanno invece realizzato cioccolatini, sculture in cioccolato e dolci al piatto sviluppati attorno a temi come “Ricordi d’infanzia” e “Sapori di montagna”. Un’impostazione che ha permesso agli allievi di esprimere non soltanto le abilità tecniche acquisite durante l’anno, ma anche sensibilità, gusto, creatività e capacità progettuale.

“Il risultato complessivo conferma il ruolo della sede Ial di Aviano come punto di riferimento per la formazione nel settore alberghiero e della ristorazione – commenta il presidente di Ial Fvg, Giulio Arbanassi – con percorsi capaci di accompagnare i giovani verso professioni concrete, richieste dal mercato e fondate su competenze immediatamente spendibili”.

Undici studenti ottengono il massimo dei voti

Sono undici gli studenti che hanno concluso gli esami con il massimo dei voti, ottenendo 100. Per il diploma professionale si sono distinti Andrea Felet, nel percorso di Tecnico dei servizi di sala e bar; Thomas Lotti ed Erdi Morina, Tecnici di cucina; Dominika Saprikina e Andrea Rigo, Tecnici di pasticceria.

Hanno ottenuto 100 anche, negli esami di qualifica, Daniele Spanò per Sala e bar; Aaron Barnafi e Amela Abdic per Cuoco; Patrick Lambertucci, Federica Ferron ed Emanueli De Assis Alcantarapaula per Pasticceria.

“Per tutti gli studenti qualificati e diplomati si chiude così una tappa importante, maturata tra laboratori, lezioni, prove pratiche e lavoro quotidiano con i docenti”, evidenzia il direttore di Ial Fvg, Gabriele De Simone. “Per molti di loro – aggiunge – si apre ora il passaggio verso il quarto anno, l’ingresso nel mondo del lavoro o nuove esperienze formative nel settore dell’ospitalità, della cucina e della pasticceria”.