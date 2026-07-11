Incendio nella zona artigianale di Sesto al Reghena, Comuni in pre-allerta: “Chiudete le finestre”

L’incendio nella zona artigianale di Marignana, frazione di Sesto al Reghena.

Un incendio è divampato nella zona artigianale di Marignana, nel territorio comunale di Sesto al Reghena. Sul posto sono già intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.



Dal rogo si è sollevata una densa colonna di fumo, visibile anche dai territori circostanti. Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle cause dell’incendio, sull’attività coinvolta e sull’eventuale presenza di persone ferite o intossicate.

Comuni in stato di pre-allerta

Il Comune di Sesto al Reghena ha comunicato che le strutture comunali sono state poste in stato di pre-allerta e stanno monitorando l’evoluzione dei fumi. Un avviso analogo è stato diffuso anche dal Comune di Cinto Caomaggiore, dove è stata segnalata la presenza della colonna di fumo provocata dall’incendio scoppiato a Marignana.

La raccomandazione: chiudere le finestre

In attesa dei risultati delle verifiche e di eventuali disposizioni ufficiali da parte delle autorità competenti, le amministrazioni comunali raccomandano, a titolo precauzionale, di chiudere porte e finestre qualora si avvertano odori acri o si riscontri una riduzione della visibilità dovuta al fumo.



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