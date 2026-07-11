Le chiedono informazioni e poi la abbracciano: rubata una collana d’oro, denunciate due donne

Il furto con la tecnica dell’abbraccio.

Una richiesta di informazioni, un abbraccio apparentemente amichevole e, pochi istanti dopo, la scoperta di non avere più al collo la propria collana d’oro. È quanto accaduto alcune settimane fa a una donna residente nel Cividalese, vittima di un furto compiuto con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

I Carabinieri della Stazione di Torreano, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cividale del Friuli, hanno denunciato una donna di 57 anni e una di 34, entrambe residenti in provincia di Udine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il furto mentre la donna stava rincasando

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima stava tornando a casa a piedi quando è stata avvicinata dalle due donne, che le hanno chiesto alcune informazioni.



Dopo aver ricevuto la risposta, una delle due l’ha abbracciata apparentemente per ringraziarla. Proprio durante quel gesto, però, le avrebbe strappato dal collo una collana d’oro, senza che la donna si rendesse immediatamente conto di quanto accaduto. Solo successivamente la vittima ha notato la scomparsa del gioiello e ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.

Decisive la descrizione e le telecamere

Le indagini hanno permesso di individuare le due presunte responsabili nel giro di pochi giorni. Determinanti sarebbero state la descrizione dettagliata fornita dalla vittima e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio.



La 57enne e la 34enne sono state quindi segnalate all’Autorità giudiziaria. Nei loro confronti è stato inoltre avviato il procedimento per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune in cui è avvenuto il furto.

Come funziona la “tecnica dell’abbraccio”

La tecnica viene generalmente utilizzata dopo aver individuato una persona che indossa una collana, un orologio o un bracciale di valore.



Il ladro si avvicina alla vittima con una scusa, spesso chiedendo informazioni. Una volta ottenuta la risposta, la ringrazia con un abbraccio, approfittando del contatto per sfilare o strappare il gioiello senza essere notato. Subito dopo si allontana continuando a salutare e ringraziare, nel tentativo di non destare sospetti.

L’appello dei Carabinieri

I Carabinieri invitano i cittadini, soprattutto durante il periodo estivo, a prestare particolare attenzione agli sconosciuti che si avvicinano per strada assumendo comportamenti eccessivamente confidenziali.

Il consiglio è quello di mantenere sempre una certa distanza e di contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112 in caso di atteggiamenti sospetti. Farsi sentire mentre si chiama potrebbe inoltre indurre il malintenzionato, una volta scoperto, a rinunciare al furto e ad allontanarsi.