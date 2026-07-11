Incendio a Sesto al Reghena, cosa è successo: in fiamme un distillatore, dipendente intossicato

Una persona è rimasta intossicata nell’incendio scoppiato questa mattina nella zona artigianale di Marignana di Sesto al Reghena. Si tratta di un dipendente dell’azienda coinvolta, preso in carico dal personale sanitario dopo aver respirato i fumi sprigionati dal rogo. Le fiamme hanno interessato un distillatore contenente del diluente nell’area esterna dell’azienda, attiva nella produzione di meccanismi per mobili.

L’allarme è scattato intorno alle 9.20 e sul posto è intervenuto un imponente dispositivo di soccorso coordinato dai Vigili del fuoco di Pordenone.

Fiamme circoscritte al distillatore

Nelle operazioni sono impegnate la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata dai colleghi arrivati dai distaccamenti di Portogruaro, Latisana e Codroipo, oltre a un’autoscala della sede centrale di Pordenone e a un’autobotte proveniente da Sacile.

I Vigili del fuoco stanno utilizzando anche schiuma antincendio per domare le fiamme. L’intervento ha permesso di evitare che il rogo si propagasse ai fabbricati dell’azienda. Al momento l’incendio risulta circoscritto al distillatore, mentre le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.

Dipendente affidato ai sanitari

Il dipendente dell’azienda è stato preso in carico dal personale sanitario dopo aver respirato i fumi sprigionati dalla combustione. Non sono state al momento diffuse informazioni sulle sue condizioni.



Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, mentre è stata allertata l’Arpa per le verifiche ambientali legate alla presenza dei fumi e alle sostanze coinvolte nell’incendio.