Incendio boschivo sul Monte Piolsa, fiamme fermate a 300 metri dalle abitazioni

11 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Incendio boschivo nella notte sulle pendici del Monte Piolsa, nel territorio comunale di Claut. Dalle 22 di ieri, venerdì 10 luglio, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati nelle operazioni di spegnimento con la squadra del distaccamento di Maniago.

Le fiamme si sono sviluppate in una zona particolarmente impervia e minacciavano di scendere lungo i pendii, avvicinandosi ad alcune abitazioni. Per questo motivo l’incendio è stato costantemente monitorato dai soccorritori durante tutta la notte.

L’elicottero ferma il fronte delle fiamme

Alle prime luci dell’alba è entrato in azione un elicottero della Protezione civile regionale, che ha effettuato diversi lanci d’acqua sulla zona interessata dal rogo.

L’intervento aereo ha consentito di fermare il fronte delle fiamme a circa 300 metri dalle abitazioni. Le case non sono state evacuate e, al momento, non risultano persone coinvolte.

In arrivo un secondo elicottero

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso e vedono impegnati i Vigili del fuoco e il Corpo forestale regionale.

Sul posto è atteso anche un secondo elicottero, insieme alla squadra AIB, Antincendio boschivo, del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, attivata nell’ambito della convenzione regionale. L’obiettivo è contenere definitivamente l’incendio ed evitare eventuali riprese delle fiamme.

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