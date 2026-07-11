Incendio boschivo sul Monte Piolsa, fiamme fermate a 300 metri dalle abitazioni

Incendio boschivo nella notte sulle pendici del Monte Piolsa, nel territorio comunale di Claut. Dalle 22 di ieri, venerdì 10 luglio, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati nelle operazioni di spegnimento con la squadra del distaccamento di Maniago.

Le fiamme si sono sviluppate in una zona particolarmente impervia e minacciavano di scendere lungo i pendii, avvicinandosi ad alcune abitazioni. Per questo motivo l’incendio è stato costantemente monitorato dai soccorritori durante tutta la notte.

L’elicottero ferma il fronte delle fiamme

Alle prime luci dell’alba è entrato in azione un elicottero della Protezione civile regionale, che ha effettuato diversi lanci d’acqua sulla zona interessata dal rogo.

L’intervento aereo ha consentito di fermare il fronte delle fiamme a circa 300 metri dalle abitazioni. Le case non sono state evacuate e, al momento, non risultano persone coinvolte.

In arrivo un secondo elicottero

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso e vedono impegnati i Vigili del fuoco e il Corpo forestale regionale.

Sul posto è atteso anche un secondo elicottero, insieme alla squadra AIB, Antincendio boschivo, del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, attivata nell’ambito della convenzione regionale. L’obiettivo è contenere definitivamente l’incendio ed evitare eventuali riprese delle fiamme.